Составьте и напиши предложение о газетах в россии-рукописной и печатных. Используйте союзы и, а

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Годом рождения европейской газетной периодики считается 1605 год,а первое издание появилось в Страсбурге и она начиналась словами «Relation: Aller Fürnemmen»,а его редактором-издателем стал типограф Иоганн Каролус (нем.) русск., ранее занимавшийся составлением рукописных газет и январе 1609 года в городе Вольфенбюттель опубликована первая сохранившаяся до наших дней газета и она называлась «Aviso» и в ней были помещены новости из Кёльна, Антверпена, Рима, Венеции, Вены и Праги.