ЧЕРНЫЙ.Лес,точно терем расписной,Лиловый,золотой,багряный,Веселой,пёстрою стеной стоит над светлою поляной.И.Бунин. Каким вы представили лес?Почему автор сравнивает его с теремом?Как вы понимаете значение словосочетания терем р...

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Автор создаёт яркий образ осеннего леса-терема, используя сравнения и эпитеты: «лес, точно терем расписной… весёлой, пёстрою стеной стоит», «стоит…, заворожённый тишиной». Для завершения этого образа автор сравнивает просветы в листве с оконцами, елочки – с вышками у терема, а пустую поляну – с широким двором. Кажется, лес в пору золотой осени должен вызывать лишь восхищение буйством красок. Но к этому чувству всегда добавляется и ожидание того, что на смену этой красоте скоро придёт слякоть, ненастье, другими словами, «чёрная осень». И хотя в стихотворении нет прямых упоминаний о предстоящих изменениях, они ощущаются в незначительных деталях, в многоточии...При поверхностном прочтении произведение воспринимается как один цельный осенний пейзаж, однако можно проследить, как меняется настроение лирического героя от первых до последних строк.Первичное восприятие картины осеннего леса – бодрое, светлое. В стихотворении множество красок: лес «лиловый, золотой, багряный», берёзы «жёлтою резьбой блестят в лазури голубой», «синеют… просветы в небо», синяя вышина. Ощущается запах дуба и сосны… Лирический герой словно становится свидетелем некоего таинства – осенней сказки, создаваемой сказочной лексикой: «терем расписной», «оконца», а также оживлением Осени - тихой вдовы, леса-терема, заворожённого тишиной…Но с образом Осени, представшей «тихою вдовой», в стихотворении появляется мотив смерти, который усиливается словами «последний» (мотылёк), «замирает», «мёртвое молчание», «тишина». Даже «светлая поляна» с приходом Осени становится «пустой поляной». Единственный одушевлённый персонаж произведения – играющий мотылёк, однако и он – последний, замирает на паутине.Повтором первых двух строчек последняя строфа вновь возвращает читателя к поэтическому образу леса-терема, но акцент делается не на яркой красоте леса, а на объявшей всю природу тишине, которая (это уже домыслит лирический герой и романтик-читатель, так как автор использует умолчание) предзнаменует увядание многоцветия осенней природы. Быстротечность осенних тёплых дней, недолговечность осенней красы подчёркивается автором и с помощью анафоры «сегодня».В создании звуковых образов тишины и шуршащего листка на фонетическом уровне помогает аллитерация – повторение шипящих звуков [ш] и [с] в последних двух строфах. Повторение же звуков [о] и [е] (ассонанс) создаёт благозвучие всего стихотворения.В стихотворении множество тропов: сравнений – «воздушной паутины ткани блестят, как сеть из серебра», «мотылёк…, точно белый лепесток», эпитетов – «мёртвое молчание», «тихая вдова», «лес.. заворожённый», метафора «среди широкого двора», «пёстрый терем», олицетворение «Осень… вступает в терем свой».Стихотворение написано 4-хстопным ямбом. Рифмы – мужские и женские.Построение стихотворения своеобразное. По рифмовке оно делится на 7 четверостиший и 2 двустишия. В 1, 3 и 5 строфах – перекрёстные рифмы с чередованием мужских и женских рифм. 2, 4 и 7 строфы написаны смежными рифмами, из них 4 и 7 строфы – двустишия с мужскими рифмами. В 6, 8 и 9 строфах – кольцевые рифмы.«Листопад» И.А.Бунина – стихотворение, наполненное светлой грустью. Хотя стихотворение и называется «Листопад», это, скорее, описание не данного явления природы, а того краткого состояния затишья перед его началом. Наблюдая за изменениями в природе, автор невольно размышляет о течении жизни, о предстоящем конце – тишине, увядании. Но эта печаль – светлая, ещё яркая, красивая, как золотая осень, как сказка