Найти значение выражения:1053÷(n-39×72) при n=2925; (n÷52+5^2)÷12 при n=1820 Заранее спасибо!

Математика
Найти значение выражения:1053÷(n-39×72) при n=2925; (n÷52+5^2)÷12 при n=1820 Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1053/(2925-39*72)=1053/(2925-2808)=1053/117=9 (1820/52+5^2)/12=(35+25)/12=60/12=5
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