Найти значение выражения:1053÷(n-39×72) при n=2925; (n÷52+5^2)÷12 при n=1820 Заранее спасибо!

Математика

Найти значение выражения:1053÷(n-39×72) при n=2925; (n÷52+5^2)÷12 при n=1820 Заранее спасибо!

Автор: Гость