Выполните деление (195а-65в):13

Математика
Выполните деление (195а-65в):13
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=15а-5в   )))))))))))))))))))
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