Выполните синтаксический разбор предложения "ОДНАЖДЫ Я ГУЛЯЛ ПО ПЕСЧАНОМУ БЕРЕГУ МОРЯ" пилиииз

Русский язык

Выполните синтаксический разбор предложения "ОДНАЖДЫ Я ГУЛЯЛ ПО ПЕСЧАНОМУ БЕРЕГУ МОРЯ" пилиииз

Автор: Гость