Выполните синтаксический разбор предложения "ОДНАЖДЫ Я ГУЛЯЛ ПО ПЕСЧАНОМУ БЕРЕГУ МОРЯ" пилиииз
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложения "ОДНАЖДЫ Я ГУЛЯЛ ПО ПЕСЧАНОМУ БЕРЕГУ МОРЯ" пилиииз
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Одним из законодательно закрепленных принципов образования РФ является сочетании светского и религиозного образования в государственных и муниципал...
Русский язык
Укажите ряд,в котором подобраны старославянизмы,сохранившие морфемы,характерные для старославянского словообразования А-казна,психология Б-гопа...
Английский язык
Английский язык