Одним из законодательно закрепленных принципов образования РФ является сочетании светского и религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях А)верно Б)неверно

Обществознание
Одним из законодательно закрепленных принципов образования РФ является сочетании светского и религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях А)верно Б)неверно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По-моему неверно Б) Так как такое сочетание невозможно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите ряд,в котором подобраны старославянизмы,сохранившие морфемы,характерные для старославянского словообразования А-казна,психология Б-гопа...
Ответить
Алгебра
Решить уравнение x³-x²-14x+24 < 0
Ответить
Английский язык
Пожалуйста,переведите,отвечу на все ваши вопросы!
Ответить
Английский язык
Пожалуйста Сделайте Очень срочно
Ответить
Физика
ТОЛЬКО 2 номер Очень надо Хееелп
Ответить