Одним из законодательно закрепленных принципов образования РФ является сочетании светского и религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях А)верно Б)неверно
Обществознание
Одним из законодательно закрепленных принципов образования РФ является сочетании светского и религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях А)верно Б)неверно
Ответ(ы):
Гость:
По-моему неверно Б) Так как такое сочетание невозможно
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