Одним из законодательно закрепленных принципов образования РФ является сочетании светского и религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях А)верно Б)неверно

Обществознание

Одним из законодательно закрепленных принципов образования РФ является сочетании светского и религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях А)верно Б)неверно

Автор: Гость