Выполните сложение а) 1+1 1/4 б)3 1/2 + 7 в) 3+1 2/3 +6 г) 2 3/8 + 3 +7 д) 9+8+1 2/3 е) 1 1/3 +2 1/3 +3

Математика

Выполните сложение а) 1+1 1/4 б)3 1/2 + 7 в) 3+1 2/3 +6 г) 2 3/8 + 3 +7 д) 9+8+1 2/3 е) 1 1/3 +2 1/3 +3

Автор: Гость