Выполните сложение а) 1+1 1/4 б)3 1/2 + 7 в) 3+1 2/3 +6 г) 2 3/8 + 3 +7 д) 9+8+1 2/3 е) 1 1/3 +2 1/3 +3

Математика
Выполните сложение а) 1+1 1/4 б)3 1/2 + 7 в) 3+1 2/3 +6 г) 2 3/8 + 3 +7 д) 9+8+1 2/3 е) 1 1/3 +2 1/3 +3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2 1/4 б) 10 1/2 в)10 2/3 г) 12 3/8 д)26 2/3 е) 9 
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