Выполните сложение,выбирая удобный порядок вычисленийй : -5,84+9,77+(-6,77)+5,84

Математика
Выполните сложение,выбирая удобный порядок вычисленийй : -5,84+9,77+(-6,77)+5,84
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)5,84-5,84=0; 2)9,77-6,77=3.
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