Выполните умножение 1,04 умножить на 0,18 3,072 умножить на 4,5 40,27 уможить на 1,4 0,046 умножить на 0,065
Математика
Выполните умножение 1,04 умножить на 0,18 3,072 умножить на 4,5 40,27 уможить на 1,4 0,046 умножить на 0,065
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,04*0,18=0,1872 3,072*4,5=13,824 40,27*1,4=56,378 0,046*0,065=0,0299
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
«поезд должен проехать 900 км первые десять часов двигался со скоростью 40 км а зате?? увеличил оставшуюся увел скоростть проехал за 5 часов с како...
Обществознание
Заполните таблицу примерами (по 4 примера в каждом) 1 ст. Примеры проявления страх?? 2 ст. Польза страха 3 ст. Вред страха
Математика