Выполните умножение 1,04 умножить на 0,18 3,072 умножить на 4,5 40,27 уможить на 1,4 0,046 умножить на 0,065

Математика
Выполните умножение 1,04 умножить на 0,18 3,072 умножить на 4,5 40,27 уможить на 1,4 0,046 умножить на 0,065
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,04*0,18=0,1872 3,072*4,5=13,824 40,27*1,4=56,378 0,046*0,065=0,0299
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