Выполните умножение 1,04 умножить на 0,18 3,072 умножить на 4,5 40,27 уможить на 1,4 0,046 умножить на 0,065

Математика

Выполните умножение 1,04 умножить на 0,18 3,072 умножить на 4,5 40,27 уможить на 1,4 0,046 умножить на 0,065

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