«поезд должен проехать 900 км первые десять часов двигался со скоростью 40 км а зате?? увеличил оставшуюся увел скоростть проехал за 5 часов с какой скоростью двигался оставшуюся часть пути»
Математика
«поезд должен проехать 900 км первые десять часов двигался со скоростью 40 км а зате?? увеличил оставшуюся увел скоростть проехал за 5 часов с какой скоростью двигался оставшуюся часть пути»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем путь, который проделал поезд за 10ч 40(км/ч) ×10 (ч)=400км (км) остаашийся путь 900 (км)-400 (км)=500 (км) найдем скорость на оставшемся пути 500 (км)/5 (ч)=100 (км/ч)
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