«поезд должен проехать 900 км первые десять часов двигался со скоростью 40 км а зате?? увеличил оставшуюся увел скоростть проехал за 5 часов с какой скоростью двигался оставшуюся часть пути»

Математика

«поезд должен проехать 900 км первые десять часов двигался со скоростью 40 км а зате?? увеличил оставшуюся увел скоростть проехал за 5 часов с какой скоростью двигался оставшуюся часть пути»

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