Представь, что одноклассник взял у тебя почитать книгу и долго не возвращает. Вежливо попроси вернуть книгу.Запиши свою просьбу.
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Представь, что одноклассник взял у тебя почитать книгу и долго не возвращает. Вежливо попроси вернуть книгу.Запиши свою просьбу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будь добр, верни пожалуйста книгу, которую одолжил почитать.
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