Представь, что одноклассник взял у тебя почитать книгу и долго не возвращает. Вежливо попроси вернуть книгу.Запиши свою просьбу.

Русский язык
Представь, что одноклассник взял у тебя почитать книгу и долго не возвращает. Вежливо попроси вернуть книгу.Запиши свою просьбу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будь добр, верни пожалуйста книгу, которую одолжил почитать.
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