(x+11)*7=136,5 Ответ пожалуйста и объясните.
Математика
(x+11)*7=136,5 Ответ пожалуйста и объясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Умножаем 1 множитель-(х+11) на второй-7 7х+77=136,5 Отнимаем от суммы-(136,5) второе слагаемое-77 7х=59,5 Для того чтобы найти второй множитель,произведение делим на 1 множитель х=8,5
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