Заполните таблицу примерами (по 4 примера в каждом) 1 ст. Примеры проявления страх?? 2 ст. Польза страха 3 ст. Вред страха

Обществознание
Заполните таблицу примерами (по 4 примера в каждом) 1 ст. Примеры проявления страх?? 2 ст. Польза страха 3 ст. Вред страха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Боязнь темноты, собак, воды, высоты. 2) Развитие самосохранения, мала вероятность попасть в неприятную ситуацию (больше не знаю. Четырех даже вроде и не наберется) 3) Возможно плохое социальное развитие, плохое отношение к человеку со стороны общества из-за того или иного страха, это болезнь, возможны серьезные психологические проблемы после попадания в подобную ситуацию.
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