Заполните таблицу примерами (по 4 примера в каждом) 1 ст. Примеры проявления страх?? 2 ст. Польза страха 3 ст. Вред страха

Гость: Гость:

1) Боязнь темноты, собак, воды, высоты. 2) Развитие самосохранения, мала вероятность попасть в неприятную ситуацию (больше не знаю. Четырех даже вроде и не наберется) 3) Возможно плохое социальное развитие, плохое отношение к человеку со стороны общества из-за того или иного страха, это болезнь, возможны серьезные психологические проблемы после попадания в подобную ситуацию.