Найдите наименьшее значение функции у=(х - 9)е^x-8 на отрезке [7;9]

Гость: Гость:

Найдем производную<br />у'=е^(х-8)+(х-9) ×е^(х-8)<br />=(е^(х-8))(х-8)<br />у'=0 при х-8=0<br />х=8 €[7; 8]<br /><br /> тепнрь надо вычислить значения функции на концах данного отрезка и в критической точке. подставить 7.8.9 в функци у (7)=-2 /е у (8)=-1 у (9)=0 наименьшее значение у=-1