Выполните умножение дробей на натуральное число. 3/7 умножить 2 целых 1/3. 7/8 умножить 5 целых 1/3.
Математика
Выполните умножение дробей на натуральное число. 3/7 умножить 2 целых 1/3. 7/8 умножить 5 целых 1/3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7 × 2 1/3 = 3/7 × 7/3 = 21/21= 1 7/8 × 5 1/3 = 7/8 × 16/3 =112/24= 14/3 = 4 2/3
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