Выполните умножение. (столбиком) 92×54. 236×15. 672×38. 5347×12 48×67. 395×41. 859×27. 1278×24 Помогите пожалуйста! Веть я не много не понимаю в этом.

Математика

Выполните умножение. (столбиком) 92×54. 236×15. 672×38. 5347×12 48×67. 395×41. 859×27. 1278×24 Помогите пожалуйста! Веть я не много не понимаю в этом.

Автор: Гость