Выпуская каждый день одинаковое количемтао машин,завод изготовил 2800 машин за 20 дней.Сколько машин выпустит завод за следующие 36 дней, если он ежедневно будет выпускать на 12 машин больше, чем раньше. Помогите пожалуйста.
Математика
Выпуская каждый день одинаковое количемтао машин,завод изготовил 2800 машин за 20 дней.Сколько машин выпустит завод за следующие 36 дней, если он ежедневно будет выпускать на 12 машин больше, чем раньше. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 2800 : 20 = 140 шт/день -была производительность 2) 140+12 = 156 шт/день - стала производительность 3) 36*156 = 5616 шт - за 36 дней - ОТВЕТ
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Математика