Тетрадь стоит 40 рублей.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 800 рублей после понижения цены на 25%?

Математика

Тетрадь стоит 40 рублей.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 800 рублей после понижения цены на 25%?

Автор: Гость