Тетрадь стоит 40 рублей.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 800 рублей после понижения цены на 25%?
Математика
Тетрадь стоит 40 рублей.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 800 рублей после понижения цены на 25%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 руб - 100%х руб - 75 %х=(40*75)/100х=30 (руб) новая цена800:30 = 26 2/3Значит на эти деньги можно купить максимум 26 тетрадей.Ответ: 26 тетрадей
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