Тетрадь стоит 40 рублей.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 800 рублей после понижения цены на 25%?

Математика
Тетрадь стоит 40 рублей.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 800 рублей после понижения цены на 25%?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 руб - 100%х руб - 75 %х=(40*75)/100х=30 (руб) новая цена800:30 = 26 2/3Значит на эти деньги можно купить максимум 26 тетрадей.Ответ: 26 тетрадей

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Запишите участников круговорота веществ в природе -разрушителей (я так понимаю это грибы, бактерии)
Ответить
Английский язык
Закончи строку напиши не менее 3слов пж
Ответить
География
Установите соответствие между странами и ведущими отраслями их промышленности. 1. ОАЭ А. Нефтяная 2. Тайвань Б. Электронная 3. Оман В. Лёгкая...
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Всем добра. Я тут (ню stupid что паделать :/) написала самостоятельную по русскому на 2. И вот по совести своей хочу конечно же работу над ошибками...
Ответить