Запишите участников круговорота веществ в природе -разрушителей (я так понимаю это грибы, бактерии)
Окружающий мир
Запишите участников круговорота веществ в природе -разрушителей (я так понимаю это грибы, бактерии)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерии , микробы и вирусы .
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