Установите соответствие между странами и ведущими отраслями их промышленности. 1. ОАЭ А. Нефтяная 2. Тайвань Б. Электронная 3. Оман В. Лёгкая 4. Бангладеш
География
Установите соответствие между странами и ведущими отраслями их промышленности. 1. ОАЭ А. Нефтяная 2. Тайвань Б. Электронная 3. Оман В. Лёгкая 4. Бангладеш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ОАЭ- а 2 Тайвань -б 3 Оман -а 4 Бангладеш - в
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