Установите соответствие между странами и ведущими отраслями их промышленности. 1. ОАЭ А. Нефтяная 2. Тайвань Б. Электронная 3. Оман В. Лёгкая 4. Бангладеш

География

Установите соответствие между странами и ведущими отраслями их промышленности. 1. ОАЭ А. Нефтяная 2. Тайвань Б. Электронная 3. Оман В. Лёгкая 4. Бангладеш

Автор: Гость