Начерти в тетради фигуру, состоящую из стольких же клеток, что и данная фигура, ноэдругой формы.

Математика
Начерти в тетради фигуру, состоящую из стольких же клеток, что и данная фигура, ноэдругой формы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет (например) квадрат, каждая сторона которого состоит из 4 клеток или прямоугольник одна сторона которого 2 клетки, а другая 8 клеток.
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