Найдите Наибольшее значение функции f(x)=2x^2-8x+6 на отрезке [-1;4]
Алгебра
Найдите Наибольшее значение функции f(x)=2x^2-8x+6 на отрезке [-1;4]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=2x² -8x+6 f ' (x)=4x-8 4x-8=0 4x=8 x=2 f(-1)=2*(-1)² -8*(-1)+6=2+8+6=16 - наибольшее f(2)=2*2² -8*2+6=8-16+6= -2 f(4)=2*4² -8*4+6=32-32+6=6 Ответ: 16.
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