Вырази в дециметрах а)1км б)43м в)1км г)17км д)1м е)27.000 мм
Математика
Вырази в дециметрах а)1км б)43м в)1км г)17км д)1м е)27.000 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43 м = 430 дц 1км= 10000 дц 17 км=170000дм 1м=10 дц 27000м=270000оц
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