Решить задачу в таблице : Рабочий должен изготовить за день 63 детали. Через 2 часа работы ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставшиеся детали, если выработка за час не изменится?

Математика

Решить задачу в таблице : Рабочий должен изготовить за день 63 детали. Через 2 часа работы ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставшиеся детали, если выработка за час не изменится?

Автор: Гость