Решить задачу в таблице : Рабочий должен изготовить за день 63 детали. Через 2 часа работы ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставшиеся детали, если выработка за час не изменится?
Математика
Решить задачу в таблице : Рабочий должен изготовить за день 63 детали. Через 2 часа работы ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставшиеся детали, если выработка за час не изменится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63-45=18(д)за 2 ч 2)18:2=9(д) за 1 час 3)45:9=5(ч) 63 детали
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