Срочно! Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов. Надя, Коля, Серёжа, Вова, мама, папа, тётя, дед, звезда, лиса, голова, ива, соловей, слово. Суффиксы: -ушк-, -юшк-, -онь...

Русский язык
Срочно! Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов. Надя, Коля, Серёжа, Вова, мама, папа, тётя, дед, звезда, лиса, голова, ива, соловей, слово. Суффиксы: -ушк-, -юшк-, -оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-. Запишите. Выделите суффиксы в словах. Скажите, какое значение придают словам данные суффиксы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наденька, Коленька, головушка, соловушка, словечко, лисонька. дедушка, тётенька, тётушка, звёздочка, Вовочка, мамочка, папочка, ивушка, Сереженька. 
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