Срочно! Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов. Надя, Коля, Серёжа, Вова, мама, папа, тётя, дед, звезда, лиса, голова, ива, соловей, слово. Суффиксы: -ушк-, -юшк-, -онь...

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Срочно! Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов. Надя, Коля, Серёжа, Вова, мама, папа, тётя, дед, звезда, лиса, голова, ива, соловей, слово. Суффиксы: -ушк-, -юшк-, -оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-. Запишите. Выделите суффиксы в словах. Скажите, какое значение придают словам данные суффиксы.

Автор: Гость