Помогите пожалуйста написать текст-рассуждение Почему малыши не слушаются?Очень надо!Как сочинение надо написать!!!

Гость: Гость:

Малыши могут не слушаться из-за всего они же малышей будем рассуждать. Во-первых у них может быть болеть живот и т д и т п вот во-вторых у них они могут ходить будешь или в туалет и мне воды попить А может и не будет болеть голова Никто не знает их вот когда они начнут разговаривать тогда мы будем понимать что они хотят про и что им нужно делать они сами начнут понимать что нужно делать огород встретиться не могу найти весёлыми или может быть грустно но как мне плачет плачет красивый грустными вот так можно переделать мне как-то всё равно