Охарактерезуйте роль Молдовской АССР в поанах Совецкого союза

История
Охарактерезуйте роль Молдовской АССР в поанах Совецкого союза
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Гость:
Молда́вская Автоно́мная Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика (Молдавская АССР, МАССР, АМССР, молд. РАСС Молдовеняскэ) — автономная республика в составе Украинской ССР, существовавшая с 12 октября 1924 года по 2 августа 1940 года. Включала левобережную часть юридической территории современной Молдавии (бо́льшая часть Приднестровья) и часть современной Украины. В 1940 году, после присоединения Бессарабии к СССР, Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (за исключением некоторых районов) совместно с Бессарабией (за исключением нескольких уездов) вошла в созданную Молдавскую ССР, а северные районы МАССР — в состав Одесской области УССР.
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