Вырази в квадратных дм значения произведений: 1)9см*16см 2)21см*7см 3)15см*42см 4)19см*31см

Математика
Вырази в квадратных дм значения произведений: 1)9см*16см 2)21см*7см 3)15см*42см 4)19см*31см
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Гость:
1)14,4 2) 14,7 3) 63 4) 58,9
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