Вырази в метрах и келометрах 4400000=в келометрах? 1779=в метрах? 3487=в метрах?

Математика
Вырази в метрах и келометрах 4400000=в келометрах? 1779=в метрах? 3487=в метрах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4400000=4400км 1779=1779000м 3487=3487000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Довжина відрізка АВ дорівнює 10 см. Дівчина Катя на прямій АВ обирає точку X . Яке на??більше і яке найменше значення може набувати величина |ХА – ...
Ответить
Қазақ тiлi
Табигатка катысты табу создер
Ответить
Математика
Чтобы добраться до газначного места туристы112км проехали на автобусе когда полов??нуостального пути они прехалина веелосипедедо назначеного места ...
Ответить
Алгебра
Помогите срочно номер 130, заранее спасибо
Ответить
Математика
Число десятков на 3 больше числа единиц
Ответить