Выразить в см одна пятая дм,одна десятая дм

Математика
Выразить в см одна пятая дм,одна десятая дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)2                      -------------------------------          B)1
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