Выразите: 1)в метрах 5,7см 2)в километрах 6,2т

Математика
Выразите: 1)в метрах 5,7см 2)в километрах 6,2т
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 5,7 см в метрах будет 5,7:100=0, 057 м2) Невозможно выразить, т. к. тонны в километры не переводятся.

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