Выразите в кг массы тел: 3 т; 0.25 т; 300 г; 150 г; 10 мг С объяснением, пожалуйста

Физика

Выразите в кг массы тел: 3 т; 0.25 т; 300 г; 150 г; 10 мг С объяснением, пожалуйста

Автор: Гость