Выразите в кг массы тел: 3 т; 0.25 т; 300 г; 150 г; 10 мг С объяснением, пожалуйста
Физика
Выразите в кг массы тел: 3 т; 0.25 т; 300 г; 150 г; 10 мг С объяснением, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тонна=1000 кг, г=0,001 кг, мг=0.001г=0,000001кг кг=0.001тонны,кг=1000г=1000000мг 3000кг, 250 кг, 0,3кг, 0,15 кг, 0,00001 кг
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