Выразите в километрах (дробью): А) 2км 400м , 1км 750м , 3км 250м , 6км 200м; Б) 3200м , 1450м , 5500м , 20 300м. Образец.Выразим 3км 500м в километрах. Так как 500м=1\2, то 3 км 500м= 3(целых) 1\2 км. Помогите срочно!!
Математика
Выразите в километрах (дробью): А) 2км 400м , 1км 750м , 3км 250м , 6км 200м; Б) 3200м , 1450м , 5500м , 20 300м. Образец.Выразим 3км 500м в километрах. Так как 500м=1\2, то 3 км 500м= 3(целых) 1\2 км. Помогите срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 400м =0.4 или 4/10, то 2км 400м = 2 целых 2/5 или 2.4 750м=0.75 или 75/100 , то 1км 750 м = 1 целая 3/4 250м=0.25=1/4, 3км 250м =3 целых 1/4 200м=0.2 , 6 целых 1/5 Б) 3200м = 3 км 200 м, 3 целых 1/5 1450м = 1 км 450м, 450=0.45=9/20, 1 целая 9/20 5500= 5 целых 1/2 20300=20 целых 3/10
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