Помогите составить диалог.на тему деньги курс тенге.на казахском
Қазақ тiлi
Помогите составить диалог.на тему деньги курс тенге.на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ия, теңге жағдайы бүгін қалай болып тұр? Әзірге жаман емес. Теңге түбінде құнсызданып, ұлттық ақшамыздың жойылып кетуі мүмкін бе,-деп қорқамын. Сенде болмайтын әңгімені айтады екенсің.
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