Перпендикулярные прямые АВ и АС -касательные к окружности с центром О (В и С - точки касания ). доказать что 4-х угольник ОВАС -Квадрат .
Геометрия
Перпендикулярные прямые АВ и АС -касательные к окружности с центром О (В и С - точки касания ). доказать что 4-х угольник ОВАС -Квадрат .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как СА⊥ВА, то ∠САВ=90° ОС⊥СА и ВА⊥ОВ(по св-ву касательной)⇒∠ОСА=∠ВАО=90° Рассматривая ОСАВ, увидим, что в четырехугольнике 3 прямых угла⇒ четвертый угол также прямой, так как сумма всех углов равна 360°⇒ОСАВ - квадрат(по опр.)
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