Дедушкина разобрать слово по составу

Русский язык
Дедушкина разобрать слово по составу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дед(корень) уш(суффикс) к(суффикс) а(окончание) дедушк(основание)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Напишите умоляю сочинение на Казахском на тему Валюта Прошу 5 предложений
Ответить
Литература
Что За стихотворение Идёт по деревьям шагает Трещит по замёрзлой воде И яркое сол??це играет В косы Боготой его бороде
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести на английский: Моя любимая игрушка ослик Иа. Мне п??дарили его когда мне было 2 года. У него чёрная грива. Хвост пр...
Ответить
Алгебра
Разложите на множители : 4а²-b²
Ответить
Алгебра
82^3-18^3 делить на 64 и к ответу прибавить 82*18
Ответить