Дедушкина разобрать слово по составу
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Дедушкина разобрать слово по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дед(корень) уш(суффикс) к(суффикс) а(окончание) дедушк(основание)
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