1-й магазин 2-й магазин Мячик для пинг-понга – 12 руб. Мячик для пинг-понга – 100 руб. ??а упаковку 10 штук Ракетка для пинг-понга – 260 руб. Ракетка для пинг-понга – 250 руб. Футбольный мяч – 1000 руб. Футбольный мяч – 950 ...

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1-й магазин 2-й магазин Мячик для пинг-понга – 12 руб. Мячик для пинг-понга – 100 руб. ??а упаковку 10 штук Ракетка для пинг-понга – 260 руб. Ракетка для пинг-понга – 250 руб. Футбольный мяч – 1000 руб. Футбольный мяч – 950 руб. Теннисный мячик – 100 руб. Волейбольный мяч – 800 руб. Волейбольный мяч – 780 руб. Набор для бадминтона – 1500 руб. Набор для бадминтона – 1500 руб. В каком магазине дешевле будет стоить такая покупка: футбольный мяч, волейбольный мяч и 20 мячиков для пинг-понга? Какова стоимость более дешёвой покупки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором магазине дешевле.стоимость составит 950+780+200=1930
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