На что равно x²+1/x²; если x+1/x=5
Алгебра
На что равно x²+1/x²; если x+1/x=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(1/х)=5 Возводим в квадрат х²+2х·(1/х)+(1/х)²=25 х²+(1/х²)=25-2 Ответ. х²+(1/х²)=23
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