Сторона квадрата равна ммм. Чему равен периметр квадрата? Реши разными способами, используя действия сложения и умножения.

Математика
Сторона квадрата равна ммм. Чему равен периметр квадрата? Реши разными способами, используя действия сложения и умножения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр = 4*ммм периметр = ммм+ммм-+ммм+ммм
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