Выручите сделать опять Домашку по английскому, номер 6

Английский язык
Выручите сделать опять Домашку по английскому, номер 6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Буду писать только одно-два слова. 1)Newer 2)Most interesting 3)The best 4)Worse 5)Much(Насчет этого не уверен)
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