Высота правильной четырёхугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при осно??ании равен 30 градусов. Найти:площадь поверхности пирамиды
Геометрия
Высота правильной четырёхугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при осно??ании равен 30 градусов. Найти:площадь поверхности пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота правильной четырёхугольной пирамиды равна h=4 см,двугранный угол при основании равен <A=30 градусов.пусть сторона основания bв основании квадратвершина проецируется в центр квадратацентр квадрата - точка пересечения диагоналейрасстояние от центра основания - до стороны основания d=b/2d, h -это катеты прямоугольного треугольникаtg<A = h/d=2h/bb=2h/tg<A = 2*4 / tg30 =8√3 смОТВЕТ 8√3 см
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