Взаимоотношения человека и кишечной палочки, обитающей в кишечнике, называются...
Биология
Взаимоотношения человека и кишечной палочки, обитающей в кишечнике, называются...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симбиозом.....................
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