Wats's the story?Read,choose and say.Grandma,what big ears you've got"! That's because l want to hear a lot."
Английский язык
Wats's the story?Read,choose and say.Grandma,what big ears you've got"! That's because l want to hear a lot."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Красная шапочка" "Red riding hood"
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