What can you remember? Write the answers to Compo's questions
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What can you remember? Write the answers to Compo's questions
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