What can you remember? Write the answers to Compo's questions

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What can you remember? Write the answers to Compo's questions
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Гость:
Что ты помнишь? Напиши ответы на вопросы Компо. (Если дадите вопросы могу ответить на них)
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