Помогите пожалуйста 129 очень срочно СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
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Помогите пожалуйста 129 очень срочно СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
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Поступок хулигана- поступок (чей?) хулигана-хулиганский поступок. Скоромность девушки- скромность (кого?) девушки- девичья скромность. Патриотизм народа -.....- народный патриотизм. Правка редактора -....- редакторская правка. Ручонки детей - .....- детские ручонки Дар природы-....природный дар Болезнь сердца-...-сердечная болезнь Глубина души-....-душевная глубина Берег реки-....-речной берег Волны моря-.....-морские волны Жизнь в городе-...-городская жизнь Парень из деревни-....-деревенский парень Кружка из глины-....-глиняная кружка Леса под Москвой- ....- московские леса Браслет из золота-....-золотой браслет
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