Помогите составить текст из этих слов, люди, животные, ведут себя, как, плохие, хорошие, разговаривают, они, поступки, добрые, бывают, они, совершают, злые, честные.
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Помогите составить текст из этих слов, люди, животные, ведут себя, как, плохие, хорошие, разговаривают, они, поступки, добрые, бывают, они, совершают, злые, честные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бывают люди добрые, а бывают злые. Злые люди совершают плохие поступки и ведут себя как животные. А есть добрые люди, которые совершают честные поступки и разговаривают на прекрасноя красивом языке
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