Визначити частину мови : Мова - це наша національна ознака, в мові- наша культура, с??тність нашої свідомості.
Українська мова
Визначити частину мови : Мова - це наша національна ознака, в мові- наша культура, с??тність нашої свідомості.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мова (іменник) - це (частка) наша (займенник) національна (прикметник) ознака (іменник), в (прийменник) мові (іменник) - наша (займенник) культура (іменник), сутність (іменник) нашої (займенник) свідомості (іменник).
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