Визначити частину мови : Мова - це наша національна ознака, в мові- наша культура, с??тність нашої свідомості.

Українська мова

Визначити частину мови : Мова - це наша національна ознака, в мові- наша культура, с??тність нашої свідомості.

Автор: Гость