Анализ сказки Антония Погорельского : Чёрная курица, или Подземные жители. 1. Выпи??ите описание Петербурга . 2. Кто такой Алёша? и 3. Как в пансионе относятся к Алёше ? Как он себя там чувствует ? Пожалуйста!

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3 вопрос. Алеша - добрый, смелый и впечатлительный мальчик. В то же время он любит пошалить. Автор сумел художественно передать особенности детского мышления и речи. Вот как передает он внутренний монолог Алеши: «Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! - мыслил он,- стоит только захотеть, и все опять меня любить будут».