Розгляньте малюнок дайте відпоаіді назапитання
Українська мова
Розгляньте малюнок дайте відпоаіді назапитання
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А де малюнок? ......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Подчеркните Participle I и Participle II и установите функции каждого из них,т.е. укажите, является ли оно определением, обстоятельством или частью...
Математика
Другие предметы
Английский язык
Помогите сделать тест, пожалуйста! 1. In each line circle the words with the general meaning. 1. earthquake, flood, disaster, volcanic eruption...
Українська мова