Розгляньте малюнок дайте відпоаіді назапитання

Українська мова
Розгляньте малюнок дайте відпоаіді назапитання
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А де малюнок? ......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Подчеркните Participle I и Participle II и установите функции каждого из них,т.е. укажите, является ли оно определением, обстоятельством или частью...
Ответить
Математика
Из чисел 40 50 60 70 80 90 Выпишите только те числа которые делятся и на 2 и на 3
Ответить
Другие предметы
Информация о японских куклах краткое сообщение
Ответить
Английский язык
Помогите сделать тест, пожалуйста! 1. In each line circle the words with the general meaning. 1. earthquake, flood, disaster, volcanic eruption...
Ответить
Українська мова
Будова слова дiвчина, Руки, либiдь, лицар
Ответить