Информация о японских куклах краткое сообщение

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Японские куклы очень красивы сами по себе. На куклы одевают очень красивые костюмы! еще мне нравится японская внешность. На куклах эту внешность передают очень выразительно и создается ощущение что кукла настоящая!! Эти куклы очень обоятельные, есть как куклы поменьше, так и побольше. Это на ваш вкус. Вообщем говоря японские куклы мне очень нравятся!! (мини-Эссе)